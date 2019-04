Vida Urbana Gráfica que imprimia provas do Enem tem falência decretada por dívida de R$ 180 mi Funcionários dizem que não havia nenhum sinal de que a companhia pudesse fechar as portas, já que não houve atrasos de salários ou benefícios

A gráfica americana RR Donnelley, que imprimia provas do Enem, teve a falência decretada pela Justiça de Osasco nesta quinta-feira, 4. Com dívidas de R$ 180 milhões, a companhia havia requerido a autofalência no último domingo, 31, surpreendendo funcionários e fornecedores. No processo, a empresa citava alto endividamento e dificuldades financeiras - como o prej...