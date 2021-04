Cidades GPT de Niquelândia prende empresário condenado no DF por fraude em bilhetagem eletrônica Ronaldo Oliveira foi condenado à prisão pelo STF depois de desviar R$ 1 bilhão dos cofres públicos

O Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) de Niquelândia, município do norte de Goiás, prendeu nesta segunda-feira (12) o empresário Ronaldo de Oliveira, que vinha sendo procurado por sua participação no esquema criminoso que desviou R$ 1 bilhão por meio de fraudes em bilhetagem eletrônica do extinto Transporte Urbano do DF (DFTrans), no Distrito Federal. Em novembro de 2...