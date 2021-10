Cidades Governos estaduais reduzem gastos com educação apesar de aumento de receita Alagoas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Sergipe foram os estados em que as despesas com educação mais encolheram nesse período, conforme o levantamento

Governos estaduais têm segurado recursos disponíveis para a educação, apesar do aumento de suas receitas e da necessidade de investimentos para a reabertura das escolas, de acordo com um novo estudo sobre os gastos dos estados durante a pandemia do coronavírus. O levantamento sugere que a maioria dos governos estaduais deixou a educação em segundo plano, aproveitando o perí...