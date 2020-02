Cidades Governo 'zera' repasses a programa de combate à violência contra a mulher Casa da Mulher Brasileira tinha como objetivo construção de diversas unidades; no entanto, apenas cinco estão funcionando. Entre 2015 e 2019, o orçamento da Secretaria da Mulher foi reduzido de R$ 119 milhões para R$ 5,3 milhões

O principal programa do governo federal de combate à violência contra a mulher ficou sem um único centavo no ano passado. A 'Casa da Mulher Brasileira' tinha como objetivo inicial construir ao menos uma unidade de atendimento integrado, por Estado, para aquelas que sofrem com agressões físicas e psicológicas. Lançado ainda na gestão de Dilma Rousseff, em 2015, o...