Cidades Governo vai mudar Mais Médicos de novo, para reincorporar os cubanos Estimativa é de que 2 mil desses 8 mil profissionais permaneceram no Brasil depois do fim do acordo entre os dois países; ideia é que voltem a atender no SUS por um período de dois anos

O governo federal pretende editar em agosto uma medida provisória alterando o Programa Mais Médicos e reincorporando profissionais cubanos. Eles tiveram de sair do programa com o rompimento do acordo de colaboração entre Brasil e Cuba, mas a ideia é que voltem a trabalhar na atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS) por um período de dois anos. Terminado esse prazo, p...