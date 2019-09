Cidades Governo transfere 200 detentos em Goiás Estado mantém política iniciada na gestão passada e isola presos considerados faccionados e perigosos em nova unidade inaugurada em Planaltina

Cerca de 200 presos do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, de Anápolis e de Formosa foram transferidos para o recém inaugurado Presídio Estadual de Planaltina, no Entorno de Brasília, durante todo o dia desta terça-feira (10). O remanejamento em massa contou com várias forças policiais e representa uma continuidade do modelo de gestão prisional iniciado no ano...