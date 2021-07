Cidades Governo testa técnica mais barata para asfalto Goinfra utiliza trecho da GO-070, entre Goiânia e Goianira, como experimento de novo modelo de melhoria da rodovia, apenas com recapeamento dos locais mais danificados

Um trecho de 1,6 quilômetro da GO-070, entre Goiânia e Goianira, está sendo usado como experimento para a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). A ideia é buscar uma alternativa mais barata para a melhoria do asfaltamento das rodovias mais deterioradas no Estado, mas com o mesmo material usado atualmente, o concreto usinado betuminoso a quente (CBUQ)...