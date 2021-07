Cidades Governo revoga imposto de exportação de armas e munições Medida vale para as Américas do Sul e Central, que estavam sujeitas a uma alíquota de 150%

O governo retirou o imposto de exportação das armas e munições brasileiras que são vendidas para a América do Sul e a América Central, incluindo o Caribe. A revogação do tributo foi publicada nesta segunda-feira (26) no Diário Oficial da União e entra em vigor em 7 dias. A resolução é assinada pelo secretário-executivo do Ministério da Economia, M...