Cidades Governo reunirá 16 unidades na ‘Cidade da Polícia Civil’, em Goiânia Nova estrutura será implantada no Jardim Bela Vista

A construção da “Cidade da Polícia Civil”, no setor Jardim Bela Vista, em Goiânia, foi autorizada nesta terça-feira (13) pelo governador Ronaldo Caiado. A estrutura reunirá 16 unidades operacionais de Goiânia em um único local, nos moldes do que existe no Rio de Janeiro. “Determinarei ao secretário de Administração, Bruno d´Abadia, que entre em contato imediatamente. D...