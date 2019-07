Cidades Governo regulamenta concessão de residência a médicos cubanos Requerimento de autorização de residência em território brasileiro deverá ser feita junto à Polícia Federal.

Portaria publicada pelo Ministério da Justiça e pelo Ministério das Relações Exteriores no Diário Oficial da União de nesta segunda-feira (29) regulamenta a residência de cubanos que participaram do programa Mais Médicos no Brasil. A apresentação do requerimento de autorização de residência em território brasileiro deverá ser feita junto à Polícia Federal. De acordo...