Cidades Governo recorrerá de decisão do STF sobre DPVAT, diz Bolsonaro Diminuição da cobrança foi determinada em resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados; no caso dos carros e das motos, a redução seria de 68% e 86%, respectivamente, em relação a 2019

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira, 3, que o governo vai recorrer de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT). Após a fala de Bolsonaro, a Advocacia-Geral da União (AGU) informou que deve recorrer de decisão do presidente do Supremo, Dias Toffoli, de 31 ...