Cidades Governo quer mudar contrato de novos professores de universidades federais Em vez de concurso público, Weintraub propõe CLT; leia entrevista com ministro

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, vai estimular as universidades federais a contratarem professores e técnicos pelo regime CLT (de carteira assinada). Hoje, eles passam por concurso público e têm direito à estabilidade. A contratação via CLT será exigência para a entrada das universidades no Future-se, novo programa do MEC que vai captar recursos junto à iniciativa p...