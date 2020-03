Cidades Governo quer Mais Médicos em cidades maiores e postos abertos até mais tarde Segundo o secretário executivo da pasta, João Gabbardo, um edital do programa deve ser lançado nos próximos dias

Frente ao avanço do novo coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde deve estender o alcance de nova convocação de profissionais ao Mais Médicos. A ideia é atender grandes cidades, onde a doença teria potencial para atingir mais pessoas. Segundo o secretário executivo da pasta, João Gabbardo, um edital do programa deve ser lançado nos próximos dias. A convocação ...