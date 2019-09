Cidades Governo quer 54 escolas cívico-militares por ano até 2023; Bolsonaro defende 'impor' modelo Em evento, presidente afirmou que adesão ao programa - que é voluntária - seja imposta: 'Me desculpa, não tem de aceitar, tem de impor', disse ao governador do DF

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) assinou nesta quinta-feira, 5, o decreto que regulamenta a adesão ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Os Estados e o Distrito Federal podem indicar, de 6 a 27 de setembro, duas escolas para receber o projeto já no primeiro semestre letivo de 2020 - elas precisam ter de 500 a mil alunos, do 6º ao 9º ano do fundamental o...