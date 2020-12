Cidades Governo prorroga tarifa zero para importação de produtos contra Covid-19 Isenção para remédios, insumos e vacinas, que valeria até este mês, foi estendida até junho de 2021

A Camex (Câmara de Comércio Exterior) prorrogou a isenção tarifária para importação de remédios e insumos contra a Covid-19. A decisão foi publicada nesta terça-feira (29). A validade da tarifa zero, que se encerraria no fim deste mês, foi estendida até 30 de junho de 2021. De acordo com o Ministério da Economia, o objetivo da medida é aumentar a oferta e re...