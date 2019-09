Cidades Governo prorroga ação das Forças Armadas em combate a queimadas na Amazônia Legal Inicialmente, prazo para atuação dos militares iria até a próxima terça-feira, 24 de setembro

Decreto publicado em edição extra do Diário Oficial da União nesta sexta-feira (20) prorrogou o emprego das Forças Armadas no combate às queimadas e ao desmatamento ilegal na região da Amazônia Legal. Inicialmente, o prazo de atuação dos militares iria até o próximo dia 24 de setembro. Com a prorrogação, os trabalhos vão continuar por mais um mês, até o dia 24 de outubro. A Amazôn...