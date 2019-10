Cidades Governo proíbe pesca em regiões do Nordeste afetadas por vazamento de óleo De 1º a 30 de novembro, a proibição vale para a pesca de camarões rosa, branco, sete-barbas, lagosta vermelha e verde

O governo federal anunciou nesta terça-feira (29) a ampliação do tempo de ‘defeso’, período que restringe à pesca de camarão e lagosta, em regiões do Nordeste afetadas pelo vazamento de óleo. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. A decisão foi tomada por conta da provável contaminação química causada pelo derramamento de óleo na costa da reg...