Cidades Governo pede isolamento de 10 dias para quem chegar do Reino Unido com sintoma da Covid-19 O isolamento faz parte das novas recomendações da pasta para lidar com a chegada de pessoas vindas do país europeu

O Ministério da Saúde recomendou que as pessoas que vierem do Reino Unido para o Brasil com sintomas da Covid-19 que fiquem 10 dias em isolamento após o início dos sintomas. O isolamento faz parte das novas recomendações da pasta para lidar com a chegada de pessoas vindas do país europeu, que anunciou a identificação de uma nova variante do novo coronavírus, que se...