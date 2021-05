Cidades Governo inclui pacientes com doenças neurológicas em grupo prioritário de vacinação contra Covid-19 A alteração faz parte de nova versão do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid, divulgada nesta quinta-feira (20)

O Ministério da Saúde decidiu incluir pacientes com doenças neurológicas no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. A mudança ocorre no público de pessoas com doenças preexistentes, cuja estratégia de imunização ocorre atualmente no país. Com a medida, entram na lista para receber a vacina portadores de doenças cerebrovasculares (como acidente vascular cerebr...