Cidades Governo inclui Lençóis Maranhenses, Jericoacoara e Parque do Iguaçu em programa de privatização O objetivo é a concessão da prestação dos serviços públicos de apoio à visitação, “com previsão do custeio de ações de apoio à conservação, à proteção e à gestão das referidas unidades"

O governo federal qualificou em decreto publicado nesta terça-feira (3) três destinos turísticos no PPI (Programa de Parcerias de Investimentos) e os incluiu no PND (Programa Nacional de Desestatização). São eles: Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no Estado do Maranhão; Parque Nacional de Jericoacoara, no Estado do Ceará; e Parque Nacional do Iguaçu, no Es...