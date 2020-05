O Governo do Tocantins incluiu mais dois municípios, Caseara e Couto Magalhães, a lista de cidades com as atividades consideradas não essenciais totalmente suspensas no Norte do Estado. A medida agora vale para 35 cidades e deve vigorar até às 18 horas do próximo sábado, 23, e visa de conter a propagação da pandemia da Covid-19.

Conforme a gestão, as duas localidades foram incluídos após alinhamento com as Prefeituras Municipais locais. Devido a essa mudança, o Decreto 6.095, publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, 15, será reeditado e publicado novamente. Além disso, a nova publicação também deixará mais claro o que são ou não consideradas atividades essenciais.

Essas restrições anunciadas na sexta, 15, pelo governador do Tocantins Mauro Carlesse durante reunião por videoconferência do Comitê de Crise para Prevenção do Novo Coronavírus, ocorrem justamente devido o crescimento de casos da doença nessas cidades nos últimos dias. O Boletim Epidemiológico deste sábado, 16, contabiliza 1.279 casos confirmados e 27 óbitos.

O decreto então, a partir desta nova publicação, abrange 35 municípios tocantinenses, sendo eles: Aguiarnópolis; Ananás; Angico; Aragominas; Araguaína; Araguatins; Augustinópolis; Axixá do Tocantins; Buriti do Tocantins; Cachoeirinha; Cariri do Tocantins; Carrasco Bonito; Caseara; Colinas do Tocantins; Couto Magalhães; Darcinópolis; Esperantina; Guaraí; Itaguatins; Luzinópolis; Maurilândia do Tocantins; Nazaré; Nova Olinda; Palmeiras do Tocantins; Praia Norte; Riachinho; Sampaio; Santa Terezinha do Tocantins; São Bento do Tocantins; São Miguel do Tocantins; São Sebastião do Tocantins; Sítio Novo do Tocantins; Tocantinópolis; Wanderlândia; e Xambioá.

Atividades essenciais

Conforme a gestão, na reedição do Decreto 6.095, outras quatro atividades estão sendo consideradas como essenciais, são: atividades de estabelecimentos para produção, distribuição e comercialização de insumos agropecuários, medicamentos de uso veterinário, vacinas, material genético, suplementos, defensivos agrícolas, fertilizantes, sementes e mudas e produtos agropecuários; tratamento e abastecimento de água; captação e tratamento de esgoto e lixo; atividades urgentes de advogados e contadores que não puderem ser prestadas por meio de trabalho remoto. São mais de 50 atividades consideradas essenciais.