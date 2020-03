Em coletiva realizada na tarde desta terça-feira (31), o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que vai atender o pedido do governo de Goiás para instalação de um Hospital de Campanha Modular em Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal.

Segundo Mandetta, o Ministério da Saúde tem avaliado todos os pedidos de auxílio no combate ao coronavírus feitos pelos governadores e realizando o que é viável. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), também falou sobre a medida em live transmitida nesta terça (31).

Caiado alertou para alta transmissibilidade da doença em Brasília, que já conta com 332 casos confirmados, e, por isso, a importância de providenciar um local de referência para tratamento da doença nas cidades goianas do Entorno, haja vista a proximidade e a relação de trabalho que muitos moradores da região têm com a capital federal.

“Obrigado, ministro Mandetta, obrigada pelo apoio e por nos contemplar com o Hospital de Campanha. O prefeito da cidade já se colocou 100% à disposição, e já está nivelando a área onde a unidade vai ser instalada”, disse. O secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino, informou que a instalação será feita por meio de tendas.

O governador ainda voltou a pedir que os moradores daquela região evitem ir para o DF, a não ser que sejam servidores da Saúde, Segurança Pública e áreas que estão na linha de frente do combate à Covid-19.