Cidades Governo Federal reduz em 40% custeio de leitos de UTI em Goiás Ministério da Saúde chegou a pagar parte das diárias de 418 leitos para pacientes graves com coronavírus, mas atualmente repassa recursos financeiros para 251. Estados e municípios abrem vagas sem financiamento federal

Goiás perdeu 40% dos repasses financeiros que recebia do Governo Federal para manter leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com suspeita ou confirmação de coronavírus. No segundo semestre do ano passado, o Ministério da Saúde chegou a custear 418 leitos no Estado, mas atualmente esse número é de 251. Enquanto isso, o número total de internações d...