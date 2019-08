Cidades Governo federal proíbe queimadas por 60 dias em todo o Brasil Medida excepcional e temporária tem objetivo de proteger meio ambiente; Código Florestal permite atear fogo em casos específicos

O governo federal decidiu proibir por 60 dias a permissão para queimadas em todo o território nacional. A medida foi publicada na manhã de quinta-feira, 29, no Diário Oficial da União (DOU). O Palácio do Planalto já havia informado na noite desta quarta-feira, 28, que trata-se de "medida excepcional e temporária, com o objetivo de proteção ao meio ambiente". A medida...