Diante da previsão de uma escalada nos casos do novo coronavírus, o Ministério da Saúde afirma que pretende ampliar o número de kits de diagnóstico, ao mesmo tempo em que avalia a importação de testes rápidos e cadastro de empresas que desenvolvem novas tecnologias.

Os anúncios ocorrem em um momento em que a pasta defende que haja uma mudança no modelo de diagnóstico em parte do país. A ideia é concentrar a oferta de exames apenas em casos graves, como pacientes internados.

Com isso, casos leves registrados nessas regiões passariam a ser analisados pelo critério clínico e epidemiológico. Um paciente jovem cuja família teve coronavírus e que apresenta sintomas, por exemplo, deve obter o diagnóstico de covid-19 após avaliação médica, sem necessariamente passar por exames.

A medida já vale para estados e municípios onde há registro de transmissão sustentada -quando não é possível identificar um vínculo entre os casos confirmados ou há mais de cinco registros de transmissão local. Atualmente, Rio de Janeiro e São Paulo estão nesse grupo. O ministério também investiga se já há registro dessa forma de transmissão no Distrito Federal e em Sergipe.

A mudança no protocolo, porém, divide especialistas. Também segue direção oposta de recomendações gerais da OMS (Organização Mundial da Saúde), que defende que, se possível, seja feita a testagem de todos os casos.

Em meio ao debate, o ministério diz que tem buscado ampliar o número de testes e laboratórios disponíveis.

A previsão é que, em abril, sejam entregues mais 40 mil kits para essa análise em laboratórios centrais dos estados. O material é produzido pelo instituto Bio-Manguinhos, da Fiocruz. O montante deve se somar a 30 mil kits já disponibilizados, o que mostra uma tentativa de aumento na produção.

A pasta também já informou avaliar a possibilidade de importar testes rápidos da Coreia do Sul e que abrirá um chamamento para empresas que vêm desenvolvendo novas tecnologias para diagnóstico. Afirma ainda que, antes da compra, vai avaliar se esses testes seguem parâmetros exigidos e se há comprovação de eficácia.

Atualmente, o protocolo prevê que todos os casos de pacientes com febre e outros sintomas respiratórios -como tosse e dificuldade para respirar- e histórico de viagens internacionais recentes sejam testados. O mesmo vale para pessoas com sintomas e que tenham tido contato com casos confirmados.

Para isso, são duas fases de exames. Na primeira, é feita coleta de amostras de saliva e muco e realizada análise para os vírus respiratórios mais comuns, como influenza B e A.

Em caso negativo, o material é direcionado para exames específicos para o novo coronavírus, feitos por meio da técnica de RT-PCR, que amplifica determinada sequência genética para verificar a presença do vírus.

A justificativa do ministério para a mudança na recomendação de testagem é que confirmação de transmissão sustentada tende a trazer um aumento de casos em investigação nestes locais, aumentando a carga no sistema. Outro motivo é a ausência de testes suficientes.

Em outras ocasiões, o governo também alegou que não haveria necessidade de testar todos. Com isso, a estratégia seria concentrar ações na assistência a pacientes graves, na tentativa de evitar mortes.