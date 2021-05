Cidades Governo federal faz alerta de emergência hídrica em Goiás e outros estados Unidades federativas ficam localizadas na bacia do Rio Paraná, que concentram parte da produção agropecuária e grandes hidrelétricas

O governo federal, por meio do Sistema Nacional de Metereologia (SNM), divulgou nesta sexta-feira (28), um alerta de emergência hídrica entre junho e setembro deste ano em Goiás. Além do Estado, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná também são citados. As unidades federativas ficam localizadas na bacia do Rio Paraná, que concentram parte da pro...