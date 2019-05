Cidades Governo federal enviará reforço ao AM após morte de 55 presos em dois dias As mortes, segundo a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap), ocorreram por enforcamento

O governo do Amazonas confirmou que 40 presos foram encontrados mortos em celas de quatro presídios do Estado nesta segunda-feira, 27. Por causa do massacre, o governo Jair Bolsonaro decidiu enviar um reforço de segurança ao Amazonas. O governo não detalhou quantos agentes federais enviará para o Estado. As mortes, segundo a Secretaria Estadual de Administração Penite...