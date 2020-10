Cidades Governo federal diz buscar 'modelos de negócios' para unidades básicas do SUS em plano de concessões Decreto autoriza estudos de parcerias para setor privado construir e operar postos de saúde no país; especialistas veem ameaça ao SUS

Tidas como porta de entrada do SUS, unidades básicas de saúde entraram na mira de um programa de concessões e privatizações do governo, o PPI (Programa de Parcerias de Investimentos). Um decreto que inclui a política de atenção primária em saúde dentro do escopo de interesse do programa foi publicado nesta terça (27) no Diário Oficial da União. A medida gerou reação...