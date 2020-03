Governo avalia convocar estudantes da área de saúde e aposentados para atuar contra o novo coronavírus (Covid-19). Segundo o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, a ideia é que estudantes do último ano da graduação possam atuar em atividades de apoio na assistência à saúde.

“O que estamos fazendo é tentando ter maior número de profissionais, porque nós vamos precisar. Vamos chamar também os já aposentados”, disse Gabbardo. Segundo o secretário, a partir de pandemias anteriores, o governo trabalha com porcentual de que até 40% dos profissionais de saúde podem se afastar do serviço durante o surto por infecção. “Mesmo com sintomas leves, esses profissionais têm de ser retirados da linha de frente.”

O governo federal brasileiro deve chamar médicos cubanos para enfrentar a doença apenas após a seleção de brasileiros. A seleção dependerá da aprovação de documentos por uma análise que será feita pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).