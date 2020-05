Após videoconferência realizada na tarde desta sexta-feira, 15, pelo Comitê de Crise para Prevenção do novo coronavírus (Covid-19), o governador Mauro Carlesse (DEM), decretou que as atividades não essenciais em 33 cidades da região Norte do Estado, o Bico do Papagaio, devem ser suspensas a partir deste sábado, 16.

Segundo o governo, a decisão foi tomada devido ao crescimento nos números de pacientes infectados e doença Covid-19 nessa região. A decisão está publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), e terá validade de sete dias. Após esse período, o governo irá analisar se haverá a necessidade de estender ou não o decreto.

“Quero assumir essa responsabilidade com os prefeitos para ajudá-los nesse momento e temos a convicção que estamos fazendo o melhor, porque sei a realidade do quadro da saúde no Estado”, explicou Carlesse, através de sua assessoria.

Proibições

O decreto proíbe a circulação de pessoas nos municípios (lista no final da matéria), e só podem circular quem atua em serviços essenciais, com a apresentação de documento de identificação oficial com foto, sendo obrigatório o uso de máscara de proteção facial; deslocamento a hospitais, supermercados, farmácias ou estabelecimentos cujas atividades se enquadrem como essenciais; comparecimento ao trabalho, desde que no local sejam realizadas atividades consideradas essenciais.

Também estão proibidas a realização de visitas ou reuniões, públicas ou privadas, inclusive de pessoas da mesma família que não convivem na mesma residência, independentemente do número de pessoas, além da realização de atividades religiosas presenciais, facultando-se a ocorrência de modo remoto, virtual.

O governo afirma que as gestões municipais terão o apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e a Secretaria Estadual de Segurança Pública para realizar as fiscalizações para garantir o cumprimento do decreto por parte das pessoas. Já o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), juntamente com os órgãos municipais de trânsito poderão proceder à fiscalização da circulação dos veículo através blitze nas vias públicas dos municípios citados no documento.

Lista de municípios