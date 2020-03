A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) cancelou a compra emergencial por R$ 38,7 milhões de 300 mil testes rápidos para o novo coronavírus. O contrato havia sido feito com a empresa Mawed Comercial Ltda.

O cancelamento foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) no sábado, dia 29, cerca de 24 horas após o anúncio da compra, feita por dispensa de licitação.

Na sexta-feira, o titular da SES-GO, Ismael Alexandrino, afirmou que a expectativa era de que os kits chegassem em Goiás até terça-feira, sendo que parte ficaria em Goiânia e outra parte no interior.

Os testes rápidos são importados e permitem um diagnóstico em até 20 minutos.

A SES-GO foi procurada, mas ainda não se manifestou sobre o motivo do cancelamento. Já o representante da Mawed afirmou que não se pronunciaria a respeito.