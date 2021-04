Cidades Governo do Pará aciona STF para importar e usar vacina russa Sputnik V O estado firmou contrato com o Fundo Soberano Russo para a compra de três milhões de doses do imunizante em março, mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ainda não autorizou a importação

O governo do Pará, comandado por Hélder Barbalho (MDB), protocolou no Supremo Tribunal Federal (STF) uma ação em que pede a liberação da importação e do uso da vacina russa Sputnik V. O estado firmou contrato com o Fundo Soberano Russo para a compra de três milhões de doses do imunizante em março, mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ainda não autorizou a i...