Cidades Governo do Distrito Federal suspende aulas e eventos públicos por 5 dias por causa de coronavírus Brasília tem dois casos confirmados de coronavírus até o momento, além de outras 72 pessoas que estão em observação

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, decidiu suspender as aulas em escolas públicas e privadas do DF e eventos públicos pelos próximos cinco dias, devido aos riscos de contaminação pelo novo coronavírus. Um decreto deve ser publicado nas próximas horas, suspendendo as atividades a partir da zero hora desta quinta-feira, 12. Além das es...