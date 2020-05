Cidades Governo do Distrito Federal libera lojas de roupas e de calçados na pandemia Funcionamento para comércio de extintores e serviços de corte e costura também está autorizado entre 11h e 19h

O governo do Distrito Federal autorizou o funcionamento de lojas de roupas e de calçados durante a pandemia de covid-19. As regras para a reabertura foram publicadas em edição extra do Diário Oficial local deste sábado (16). Também tiveram a retomada das atividades autorizada comércios de extintores e serviços de corte e costura. O horário de funcionamento será restrito, confo...