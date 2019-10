Cidades Governo do Ceará diz que não há confirmação de morte em desabamento de prédio Das vítimas já resgatadas, duas teriam conseguido telefonar para parentes, mesmo sob os escombros

O governo do Ceará afirmou no início desta noite que ainda não havia a confirmação de óbitos no desabamento de um prédio residencial de sete andares, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira (15). Ao menos nove pessoas ficaram feridas. Pela manhã, o Corpo de Bombeiros havia informado uma morte na tragédia. Não foi explicado o motivo do desencontro de informações. ...