Cidades Governo do Amazonas monitora situação em presídios Onda de violência já vitimou 55 pessoas

O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Luiz Pontel, disse que a pasta está monitorando a situação no sistema prisional do Amazonas e que não há, até o momento, indícios de que a onda de violência que já vitimou 55 presos em apenas dois dias possa se espalhar para presídios de outros estados.“Não acreditamos (na possibilidade da onda de violê...