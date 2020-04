O Ministério da Saúde comunicou nessa sexta-feira (17) que 37% dos adultos –pessoas com 18 anos ou mais– adotam um conjunto de medidas de prevenção contra a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Ou seja, menos da metade dos brasileiros fazem ao mesmo tempo isolamento social, lavam as mãos com frequência, evitam tocar os olhos, o nariz e a boca depois de ter contato com outras pessoas.

O boletim divulgado pela pasta veio de uma pesquisa realizada pelo o Ministério e a Universidade Federal de Minas Gerais de 1º a 10 de abril. Foram entrevistadas 2 mil pessoas por telefone. Os números foram obtidos por meio de discagem aleatória de dígitos.

De acordo com a pasta, as mulheres são mais cuidadosas do que os homens: 39,9% delas adotam as medidas enquanto 33,3% deles seguem as recomendações.

O levantamento mostra ainda que 90,9% dos entrevistados disseram evitar aglomerações, cumprimentos e abraços e só sair de casa se for necessário. Segundo a pesquisa, 82,7% afirmaram lavar as mãos constantemente.