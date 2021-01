Cidades Governo diz que distribuirá vacinas a estados em cinco dias por aviões e veículos com baú refrigerado As Forças Armadas darão apoio para garantir a segurança no transporte das doses pelo Brasil

O Ministério da Saúde afirmou que a vacina contra a Covid-19 chegará aos estados em até cinco dias após a aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O transporte será feito por aviões e cem veículos com baús refrigerados. O carregamento será feito de forma conjunta com o Ministério da Defesa. As Forças Armadas darão apoio para garantir a segu...