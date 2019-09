O Governo de Goiás por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead) divulgou em edital nesta segunda-feira (30), para a abertura do Processo Seletivo Simplificado para contratação de 2.524 vigilantes penitenciários temporários (VPT’s) para a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP-GO). Veja o edital.

As inscrições estarão abertas a partir do dia 4 de outubro até às 18 horas do dia 21 de outubro e devem ser feitas via internet no site www.escoladegoverno.go.gov.br, a taxa de inscrição é de R$ 40 reais e o último dia para o pagamento será dia 22 de outubro.

A remuneração é de R$ 1.950,46 composto de vencimento e Gratificação de Risco de Vida e de Auxílio-Alimentação, nos termos da Lei nº 19.951, de 29 de dezembro de 2017, podendo ainda o contratado ser remunerado por prestação de serviços extraordinários.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, preferencialmente em regime de plantão, compreendendo dias úteis, sábados, domingos e feriados de acordo com a necessidade da DGA, resguardando o repouso semanal remunerado.

O Processo Seletivo Simplificado é composto de uma única etapa. A prova objetiva será realizada no dia 1º de dezembro nas cidades de Goiânia e/ou Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Rio Verde, Cidade de Goiás, Formosa, Luziânia, Uruaçu e São Luís de Montes Belos.