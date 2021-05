Cidades Governo discutirá liberação de pesca esportiva no Araguaia Municípios pediram a liberação da atividade, que é a principal fonte de receita durante a temporada do rio, sob a alegação de que ela não representa risco de aglomeração

O Governo de Goiás anunciou ontem o cancelamento da temporada do Araguaia, tradicional destino das férias de meio de ano dos turistas goianos, para evitar a expansão da pandemia de Covid-19 no Estado. Mas a Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo) deve se reunir, ainda esta semana, com o Ministério Público Estadual para discutir a possibilidade de liberação d...