Cidades Governo desviou R$ 52 mi de publicidade da Covid para propaganda de suas ações Recursos foram retirados da medida provisória 942 que liberou créditos extraordinários no orçamento para enfrentamento da pandemia

O governo Jair Bolsonaro desviou R$ 52 milhões previstos para campanhas com peças informativas sobre o combate ao coronavírus para fazer propaganda institucional de ações do Executivo. Os recursos foram alocados pela medida provisória 942, de abril de 2020. A MP abriu créditos extraordinários para enfrentamento da pandemia dentro do chamado Orçamento de guerra, uma mo...