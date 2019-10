Cidades Governo de SP cria grupo de trabalho para monitorar mancha de óleo O objetivo é levantar informações e listar medidas necessárias à prevenção e resposta ao derramamento de petróleo que atinge a costa brasileira

O Governo do Estado de São Paulo decidiu constituir um Grupo de Trabalho (GT) multidisciplinar com o objetivo de levantar informações e listar medidas necessárias à prevenção e resposta ao derramamento de petróleo que atinge a costa brasileira, para o caso da mancha se aproximar do litoral paulista. A criação do grupo foi determinada em resolução da Secretaria de Infraestrutura e...