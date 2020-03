Cidades Governo de São Paulo estima 45 mil casos de coronavírus em 4 meses Desse total, 10 mil pessoas precisariam de UTI; informação circulou em áudio do cardiologista Fábio Jatene e foi confirmada pelo coordenador do Centro de Contingência para o Coronavírus do Estado de São Paulo

O governo do Estado de São Paulo prevê que 45 mil pessoas serão infectadas pelo novo coronavírus em quatro meses na região metropolitana de São Paulo, das quais 10 mil precisarão de leitos de UTI. O cenário foi apresentado a médicos do Instituto do Coração (InCor), unidade que deve ceder leitos para atender doentes infectados pela covid-19, p...