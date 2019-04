Vida Urbana Governo de Minas Gerais solicita ajuda e bombeiros de Goiás retomam trabalho em Brumadinho A nova missão foi determinada pelo governador Ronaldo Caiado (MDB) e ao secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda; Até o momento, 217 corpos foram encontrados nos escombros da barragem

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) retornou no último sábado (30) a Brumadinho, em Minas Gerais. Mais de dois meses depois do rompimento barragem da Mina Córrego do Feijão, os trabalhos continuam. O governo mineiro solicitou o apoio dos militares de Goiás e o governador Ronaldo Caiado (MDB) e ao secretário de Segurança Pública, Rodney...