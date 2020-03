O governo de Goiás anunciou nesta quinta-feira (19) que irá ampliar os programas sociais direcionados a população de baixa renda no Estado. As ações têm como objetivo aliviar os efeitos econômicos dessa parcela da sociedade diante as medidas necessárias para evitar o avanço da transmissão do novo coronavírus (Covid-19). Entre elas estão à distribuição de cestas básicas e vouchers para a compra de botijões de gás. O anúncio das novas medidas aconteceu durante uma entrevista a Rádio Sagres-730 AM.

O governador Ronaldo Caiado (DEM) explicou que a distribuição ocorrerá da melhor forma possível e será gradual. Ele destacou ainda que mantém contato direto com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, onde busca recursos e medidas que possam auxiliar na ampliação das ações sociais em Goiás.

Em relação ao decreto, que determina a partir desta quinta-feira (19) a suspensão por 15 dias de atividades de estabelecimentos comerciais, o governador afirmou que a medida é válida para todo o Estado e quem descumprir pode ser multado e preso por um ano.

Doações podem ser realizadas diretor no site da OVG e ou através de transação bancária:

Banco Bradesco - 237

Agência: 0244

Conta corrente: 45059-6

Razão Social: Organização das Voluntárias de Goiás

CNPJ: 02.106.664/0001-65