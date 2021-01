Cidades Governo de Goiás propõe Lei Seca para frear contaminação de Covid-19 Bares, restaurantes e estabelecimentos afins deverão deixar de vender bebidas alcoólicas a partir das 22 horas e conter a realização de eventos nos municípios

O governador de Goiás Ronaldo Caiado (DEM) promoveu na tarde desta segunda-feira (25) uma conferência com prefeitos, parlamentares, representantes do setor produtivo, poder Judiciário e sociedade civil para tratar sobre a pandemia do novo coronavírus em Goiás. Isso para expor a situação da saúde e propor medidas intermediárias ao lockdown. A proposta do Estado é...