Para conter o avanço no novo coronavírus, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) determina a valiação do trabalho em casa para atividades administrativas, classificado como teletrabalho. A medida é um dos pontos da nota técnica publicada na tarde deste domingo (15), que também determina a suspensão das aulas em escolas públicas e particulares, com exceção dos estudantes universitários da área de saúde, que poderão ser convocados a qualquer momento, caso seja necessário.

O quinto ponto da determinação assinada pelo titular da pasta, o secretário Ismael Alexandrino, diz: "aos órgãos da administração direta e indireta, empresas públicas, privadas e do terceiro setor, a avaliação imediata da possibilidade de realização de teletrabalho em todas as áreas com perfil administrativo". A medida, no entanto, resguarda o atendimento ao cidadão.

Ainda no que diz respeito aos trabalhadores, a nota técnica garante "o compartilhamento com todos os servidores/funcionários de informações relacionadas à prevenção e tratamento da Covid-19".