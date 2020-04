Mais de 10 mil cestas básicas já foram arrecadadas pelo Governo do Estado de Goiás para serem doadas às famílias à população de baixa renda durante o período de isolamento social devido ao novo coronavírus (SARS-CoV-2). No total, mais de 10 pontos de entrega foram disponibilizados além das delegacias e quartéis da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. As primeiras doações foram entregues na última segunda-feira (6), por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) para mil famílias moradoras do Jardins do Cerrado 2, em Goiânia.

O governo criou uma força-tarefa para arrecadar as doações não apenas de cestas básicas, mas também de kits de higiene. No geral, servidores ligados a secretarias de Estado, empresas públicas, fundações e autarquias realizam campanhas. Todo o material foi concentrado no Ginásio Goiânia Arena e será encaminhado à OVG. Paralelo aos materiais, a organização também está recebendo doações em dinheiro que podem ser feitas via depósito bancário em conta divulgada no site www.ovg.org.br. No mesmo site, foi criada uma prestação de contas. Você pode conferir, clicando aqui.

Quem quiser entregar doações de alimento ou materiais de higiene pode se dirigir a um ponto drive-thru criado a partir da rede do bem.

Confira pontos de coleta de doações:

> Seel: Av. Fued José Sebba, 1170 - Jardim Goiás, no estacionamento do Estádio Serra Dourada. Recebimento das doações todos os dias: às segundas e quintas-feiras, das 8h às 18h.

> Detran: Av. Engenheiro Atílio Corrêa Lima, 1875 - Cidade Jardim, Goiânia. Recebimento das doações todos os dias, das 8h às 17h.

> Semad: Rua 240, quadra 94, lote 18, Leste Universitário, ao lado do edifício Spazio Valenzano. Recebimento das doações todos os dias, das 8h às 18h.

> Fapeg: Rua Dona Maria Joana (travessa da AV. 83), 150, Setor Sul. Recebimento das doações de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. A Fundação também se disponibiliza a retirar doações em locais determinados, solicitar via e-mail comunicacao.fapeg@goias.gov.br.

> Codego: Av. 85, 1593 - Marista. Recebimento das doações de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h ou pelo sistema drive-thru.

> Goiás Turismo: Casa do Turismo, na Rua 30, em frente ao Centro de Convenções de Goiânia. Recebimento das doações: às segundas e quintas-feiras, das 8h às 18h

*Agehab: Rua 18-A nº 541 - Setor Aeroporto. Recebimento das doações das 8h às 12h e das 14h às 18h

*OVG: as doações para a “Campanha de Combate à Propagação do Coronavírus” também podem ser feitas por meio do site www.ovg.org.br/voluntariado/ ou por meio de depósitos no Banco Bradesco – 237, Agência: 0244, Conta Corrente: 45059-6, Razão Social: Organização das Voluntárias de Goiás, CNPJ: 02.106.664/0001-65.

*Segurança Pública: quartéis da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e nas delegacias da Polícia Civil.