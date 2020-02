Cidades Governo de Goiás deposita segunda parcela do Passe Livre Estudantil Validação dos créditos, referentes ao mês de março, estará liberada a partir deste sábado (29)

Nesta sexta-feira (28), a Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), do governo de Goiás, anunciou o depósito da segunda parcela do programa Passe Livre Estudantil (PLE). A validação dos créditos pelos estudantes estará liberada a partir deste sábado (29). O valor é correspondente ao benefício do mês de março. O programa permite duas passagens de ônibus gratui...