O governo estadual estuda adotar medidas ainda mais restritivas para conter o avanço do coronavírus em Goiás e evitar que as pessoas circulem nas ruas. O titular da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Ismael Alexandrino, diz que o maior rigor se deve ao fato de muitos cidadãos ainda não estarem seguindo as recomendações emitidas por meio de notas técnicas pela pasta. O secretário e o governador Ronaldo Caiado (DEM) se reuniram na tarde desta quinta-feira para tratar do assunto.

“Muitas pessoas felizmente entenderam o chamamento e estão colaborando, mas temos percebido tantas outras que estão agindo com extrema irresponsabilidade com as suas vidas e as das pessoas que os cercam, sejam familiares, funcionários ou clientes”, comentou.

As discussões sobre novas medidas restritivas, segundo Alexandrino, estariam sendo feitas “mais amiúde” entre o governador e a Procuradoria Geral do Estado (PGE). “A tendência é que haja decreto extremamente restritivo. Não queríamos que precisasse disso, mas as pessoas infelizmente não entendem ou, se entendem, banalizam e se banalizam não estão atendendo as recomendações. Decreto tem força de lei, quem descumprir pode ir preso, pode ter seu estabelecimento interditado, ter o alvará cancelado, multado. A gente não quer isso, porque estamos chamando à consciência, à mudança de comportamento.”

Ao explicar quais situações a população estaria mais desobedecendo, o secretário citou casos envolvendo procura por serviços de beleza. “Estamos falando de vida, sobrevivência e tem pessoas preocupadas com estética”, afirmou.

Alexandrino não detalhou quais novas restrições estariam em análise, mas sinalizou que a situação dos bancos está em estudo. De acordo com ele, é importante que fiquem abertos apenas locais que tenham relação com a “sobrevivência humana e animal” e “de forma mais racional” os meios de comunicação, pois “nos ajuda a passar as informações corretas”.

As medidas restritivas foram adotadas pelo governo estadual como forma de reduzir o nível de transmissibilidade do vírus, que é extremamente alto. “É o famoso ‘pega muito fácil’. “Os países que têm tido maior sucesso na contenção dos casos ou pelo menos uma velocidade de transmissão mais lenta, que é o que nós buscamos, são aqueles que estão levando muito a sério a questão do isolamento social”, comentou o secretário.

O titular da SES diz que a curva brasileira de casos confirmados está mais acentuada do que a de Goiás, “mas isso não nos permite arrefecer os esforços e relaxar nas práticas que fazem com que a gente evite essa disseminação”.

Hospital do Ipasgo

O secretário afirmou que o Hospital do Servidor Público, que o governo tem chamado agora de Hospital do Ipasgo, por pertencer ao instituto de assistência dos servidores estaduais, vai estar com os 40 leitos exclusivos para casos graves de pacientes com coronavírus a partir da semana que vem.

Já teriam chegado os 40 respiradores que serão usados nos leitos e a SES comprou mais 26. Além disso, já estão disponíveis na unidade, que vai concentrar neste momento todos os casos graves que vierem a surgir no Estado. “Vai ser nosso hospital de campanha ao enfrentamento do coronavírus. Estamos extremamente acelerados em relação aos equipamentos. Dentro de quatro dias já vai estar tudo organizado. Se precisarmos, estará em condições de atender.”